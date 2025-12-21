DOLAR
Bartın'da Kumar Baskını: 24 bin 825 TL Ele Geçirildi, 11 Kişi İşlemde

Amasra'da gece yarısı kahvehaneye düzenlenen baskında 1 zar ve 24 bin 825 TL ele geçirildi; 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:48
Olayın Detayları

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen bir kahvehaneye gece yarısı baskın düzenledi. Baskın, Amasra ilçe merkezinde bulunan kahvehanede gerçekleştirildi.

Baskın anında, masadaki paraları ceplerine doldurmaya çalışan şahısların çabaları, polisin müdahalesiyle sonuçsuz kaldı. Olay yerinde bulunanlar bir anda polisi görünce panik yaşadı.

Yapılan aramalarda kumar oynamada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet zar ile toplam 24 bin 825 TL nakit para ele geçirildi.

Olayda 8 şahıs kumar oynamaktan idari işlem; 3 şahıs ise yer temin etmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Toplamda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

