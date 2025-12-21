İnegöl'de Yağışta Kayganlaşan Yolda Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

İnegöl'de yağışta kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu

2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Olay, kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Sürücü Füsun Y. (22) idaresindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, Cerrah istikametinden İnegöl yönüne seyir halindeyken yağışın neden olduğu kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Takla atarak ters duran otomobilde sürücü ile araçtaki yolcu konumunda bulunan Gökçe D. (22) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

