Bodrum'da motosiklet kazası: 22 yaşındaki Halil Altın hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 Aralık'ta meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Halil Altın ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:27
20 Aralık Cumartesi, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Halil Altın hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden M.D. idaresindeki 48 AZE 446 plakalı motosiklet, iddiaya göre dönüş yapan U.K. yönetimindeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonrası motosiklet devrilerek sürüklendi ve motosikletten düşen yolcu 22 yaşındaki Halil Altın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluluk konusundaki inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

