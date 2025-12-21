Bodrum'da motosiklet kazası: 22 yaşındaki Halil Altın hayatını kaybetti

Bodrum'da motosiklet kazası: 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

20 Aralık Cumartesi, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Halil Altın hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden M.D. idaresindeki 48 AZE 446 plakalı motosiklet, iddiaya göre dönüş yapan U.K. yönetimindeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonrası motosiklet devrilerek sürüklendi ve motosikletten düşen yolcu 22 yaşındaki Halil Altın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluluk konusundaki inceleme sürüyor.

