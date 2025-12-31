Adıyaman Kahta'da Soba Gazı Zehirlenmesi: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbondioksit gazı nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hafize Bostancı’ya yemek getiren komşusu İ.K., kapıya yanıt alamayınca durumu kontrol etmek istedi. Kapıyı açan komşu, evin içinde yoğun duman ile karşılaştı ve Bostancı’yı yerde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hafize Bostancı’yı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bostancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

