Siirt Pervari'de Tipide Mahsur Kalan 22 Kişi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Olay ve müdahale

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemikere yaylasında kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan bir yolcu minibüsü ile bir pikapta bulunan 22 vatandaş, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen kurtarıldı.

İhbarın alınmasının hemen ardından harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu, yer yer görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı bölgede yaklaşık 3 saat süren özverili bir çalışma yürüttü.

Ekipler, kendi hayatlarını da tehlikeye atarak mahsur kalan araçlara ulaştı. Minibüs içerisinde yeni doğan bebekler bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kurtarma çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdürüldü.

Operasyon sonucunda toplamda 22 vatandaş güvenli bir şekilde tahliye edildi.

