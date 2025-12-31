DOLAR
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle 34 DRL 149 Plakalı Otomobil Takla Attı

Nevşehir Aksaray karayolu'nda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 34 DRL 149 plakalı Volkswagen takla attı; sürücü hafif yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:01
Nevşehir'de buzlanma kaynaklı kaza: Otomobil takla attı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu Organize Sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRL 149 plakalı Volkswagen marka otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ilk tedavisinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın oluş biçimini ve aracın takla atış anını yansıtıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

