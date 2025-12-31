Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle 34 DRL 149 Plakalı Otomobil Takla Attı

Nevşehir'de buzlanma kaynaklı kaza: Otomobil takla attı
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu Organize Sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRL 149 plakalı Volkswagen marka otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ilk tedavisinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın oluş biçimini ve aracın takla atış anını yansıtıyor.
