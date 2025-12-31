Gercüş'te karla mücadele: Hasta ve mahsur araçlar kurtarıldı

Gercüş'te karla mücadelede hasta ve mahsur araçlar kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle köy yollarında yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yolları açmak için İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Serin köyünde hasta kurtarma operasyonu

Gercüş'e bağlı Serin köyü'nde ikamet eden 73 yaşındaki hasta Menaf Güneş'in aniden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 acil servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti. Karla kapalı olan köy yolunu açmak için görevlendirilen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak hastaya ulaştı. Hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çiçekli köyünde ambulans ve araç kurtarma

Öte yandan, Çiçekli köyü'nde gece geç saatlerde kar nedeniyle mahsur kalan ve içinde hasta bulunan ambulans da İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ekipler günün 24 saati teyakkuzda

Gercüş'te etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı zorlaştırırken, İlçe Özel İdare ekipleri yolları açık tutmak ve mahsur kalanlara ulaşmak için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Karla mücadele operasyonlarının başında bulunan Gercüş İlçe Özel İdare Şefi Abdulhakim Şimşek, ekiplerin zorlu koşullarda özveriyle çalıştığını şöyle ifade etti:

Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yollardayız. Yolda kalan ambulanslarımız olsun, mahsur kalan vatandaşlarımız olsun kimin başı sıkışsa imdadına yetişiyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle sahadayız.

