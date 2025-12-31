Eskişehir'de Yılbaşı Önlemleri: Emniyet Denetimleri Artırdı

Eskişehir'de yeni yıl kutlamaları için güvenlik önlemleri artırıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl kutlamalarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında geniş kapsamlı denetim ve devriye faaliyetleri yürütüyor.

Hedef: Huzurlu ve güvenli 2026

Emniyet güçleri, Eskişehirlilerin 2026 yılına huzur ve güven içerisinde girmesini hedefleyerek, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Denetimlerin yoğunlaştığı noktalar

Başta şehrin merkezi noktalarından Ulus Anıtı ve hareketliliğin yoğun olduğu Bağlar bölgesi olmak üzere; Adalar çevresi, İsmet İnönü Caddesi ve eğlence merkezlerinin bulunduğu tüm noktalarda polis ekipleri görevinin başında denetimlerini sürdürüyor.

