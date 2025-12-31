Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Seferberliği: Denetimler Artırıldı

Kadıköy'de yılbaşına saatler kala denetimler yoğunlaştı

Yılbaşına saatler kala İstanbul’un Kadıköy ilçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde polis ekipleri ilçe genelinde birçok noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama detayları

Uygulamalar kapsamında araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Ekipler, asayiş olaylarının önüne geçmek ve vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesini sağlamak amacıyla kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

Yaya devriyelerinin de görev aldığı denetimlerde şüpheli kişi ve araçlar detaylı şekilde kontrol edildi. Özellikle cadde, meydan ve eğlence mekânlarının yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Havadan görüntüler ve devam eden tedbirler

Kadıköy’de yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk havadan görüntülenirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin yeni yıl süresince de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlardan ise kurallara uymaları ve olası şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.

YILBAŞINA SAATLER KALA İSTANBUL’UN KADIKÖY İLÇESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI. KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN DENETİMLERDE POLİS EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE BİRÇOK NOKTADA UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRDİ.