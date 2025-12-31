Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı

Bolu’da aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Gözaltı, ele geçirilen malzemeler ve adli süreç
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Çalışmayı yürüten ekipler arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş personeli yer aldı.
Ekiplerin yürüttüğü titiz takip sonucu, hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'muhkem eşyayı kırarak hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.D.'nin izine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.D., yanında hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen çalıntı malzemelerle birlikte ele geçirildi. Şahısın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Mahkeme tarafından tutuklanan hükümlü, teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
BOLU’DA, HAKKINDA 'HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI' VE 'HIRSIZLIK' SUÇLARINDAN KESİNLEŞMİŞ 40 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNAN O.D., JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA ÇALINTI MALZEMELERLE BİRLİKTE YAKALANDI.