Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı

Bolu'da 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.D., JASAT operasyonuyla çalıntı malzemelerle yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:09
Bolu’da aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

Gözaltı, ele geçirilen malzemeler ve adli süreç

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Çalışmayı yürüten ekipler arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş personeli yer aldı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz takip sonucu, hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'muhkem eşyayı kırarak hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.D.'nin izine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.D., yanında hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen çalıntı malzemelerle birlikte ele geçirildi. Şahısın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Mahkeme tarafından tutuklanan hükümlü, teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

