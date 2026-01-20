AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu

Muğla Kıyra Mahallesi'nde mahsur kalan oğlaklar için müdahale

Muğla'nın Ula ilçesi Kıyra Mahallesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 oğlak için AFAD ekipleri operasyon başlattı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, arazide Soner Alacık'a ait oğlakların kayalık ve sarp alanda mahsur kaldığı bildirildi. Durum üzerine yardım talebi yapıldı.

Muğla Afat ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başladı. Olay yerine intikal eden ekipte 6 personel görev aldı.

AFAD ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hayvanları kurtarmak amacıyla planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

