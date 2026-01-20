Arnavutköy'de PTT aracı çayırlığa uçtu — Kaza anı kamerada

Arnavutköy'de kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan PTT aracı Hadımköy'de çayırlık alana düştü; sürücü yara almadan kurtuldu, kaza anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:04
Hadımköy'de kaygan zemin kazaya neden oldu

Arnavutköy ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir PTT aracı çayırlık alana düştü. Olay, dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Posta dağıtım merkezine giden araç, Hadımköy bölgesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çayırlık alana uçtu. Kazada araçta hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anı, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın kayarak yoldan çıktığı ve çayırlık alana düştüğü anlar yer alıyor.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor; kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLEN KAZA ANI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

