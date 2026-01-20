Arnavutköy'de PTT aracı çayırlığa uçtu — Kaza anı kamerada

Hadımköy'de kaygan zemin kazaya neden oldu

Arnavutköy ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir PTT aracı çayırlık alana düştü. Olay, dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Posta dağıtım merkezine giden araç, Hadımköy bölgesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çayırlık alana uçtu. Kazada araçta hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anı, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın kayarak yoldan çıktığı ve çayırlık alana düştüğü anlar yer alıyor.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor; kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLEN KAZA ANI