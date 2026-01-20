Bitlis'te Sahte Altın Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Bitlis İl Jandarma ekiplerinin operasyonunda sahte altın üreten ve satan 2 kişi yakalandı; çok sayıda sahte ziynet ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:24
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte altın imal eden ve satanlara yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Operasyonun seyri

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin gerçek gram altını eriterek bakır yoğunluklu materyallerle karıştırmak suretiyle sahte altın ürettikleri ve piyasaya sürdükleri belirlendi. Operasyon kapsamında 2 ayrı adrese ve 1 araçta eş zamanlı arama yapıldı ve 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyonda ele geçirilenler arasında: 15 adet sahte 22 ayar bilezik, 593 gram altın zincir, 1.190 gram olan metal renkli arloy maddesi (Altın üretiminde kullanılan), 10 adet sahte 1’er gramlık 22 ayar kapalı paket içerisinde altın, 1 adet ortasında çeyrek altın bulunan bileklik, 3 adet sahte olduğu değerlendirilen altın ziynet eşyası ile altın üretimi, işlenmesi ve ayar tespiti amacıyla kullanılan elektronik aletler, teknik ekipmanlar ve çeşitli malzemeler yer aldı.

Güncel durum

Olayla ilgili yakalanan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

