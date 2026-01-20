Tunceli'de 'Düzensiz Göç ile Mücadele' Huzur Uygulaması: 66 Araç, 273 Kişi Denetlendi

Tunceli'de Emniyet koordinasyonunda yapılan huzur uygulamasında 66 araç ve 273 kişi denetlendi; düzensiz göçmene rastlanmadı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:09
Tunceli'de 'Düzensiz Göç ile Mücadele' Huzur Uygulaması: 66 Araç, 273 Kişi Denetlendi

Tunceli'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamanın amacı, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesine yönelik denetimleri güçlendirmekti.

Denetim noktaları ve uygulama kapsamı

Denetimler; şehirlerarası otobüs terminalleri, umuma açık mekânlar, metruk binalar, ayrıca sabit yol ve şok uygulama noktalarında gerçekleştirildi. Kontrollerde toplam 66 araç ve 273 şahıs kontrol edildi.

Sonuç

Yapılan kontrollerde düzensiz veya kayıtsız göçmene rastlanılmadığı ve uygulamanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

