Ortaca'da ticari araç takla attı — kaza anı kamerada

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleşen kazada, refüje savrularak takla atan ticari aracın anbean görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza Detayları

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilgilere göre, U dönüşü yapmak isteyen 48 AEN 786 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 48 DU 301 plakalı Fiat marka ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 48 DU 301 refüje savrularak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bildirilirken, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Çekici yardımıyla takla atan aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Anı Görüntüleri

Bölgede bulunan başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otomobilin dönüş yapmak için sol şeride geçtiği, bu sırada sol şeritten gelen ticari aracın çarparak takla attığı anlar yer aldı.

