Afyonkarahisar Bolvadin'de Tarihi Eser Operasyonu: 55 Sikke, 34 Yüzük Ele Geçirildi

Bolvadin'de düzenlenen operasyonda 55 sikke, 34 yüzük ve 2 tarihi obje ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:57
İhbar üzerine iki adrese baskın—iki şüpheli gözaltında

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Bolvadin ilçesinde iki şahsın evlerine baskın düzenledi ve araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda 55 adet sikke, 34 adet yüzük ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayın ardından 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

