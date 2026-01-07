Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı: Sürücü İ.Ö. Yargılanıyor

Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı

Yalıkavak'ta 17 Temmuz 2025'te yaşanan olayın duruşması görüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 17 Temmuz 2025 tarihinde Yalıkavak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 07 AAH 95 plakalı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan ve daha sonra telef olan "Çinko" isimli köpeğin ölümüne ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı.

Olayda aracı kullanan İ.Ö.'nün, yaşadığı site çevresinde yürüyen "Çinko"'ye çarptığı; ağır yaralanan köpeğe yardım etmeden aracına binip bölgeden ayrıldığı belirtildi. Köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu tarafından veterinere götürülen hayvan, 12 gün sonra telef oldu ve Kurtoğlu sürücü hakkında şikayette bulundu.

İddianamede, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılıktan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı kaydedildi. Soruşturma aşamasında ifade veren İ.Ö., aracının önünden geçen köpeğe kasten çarpmadığını, köpeğin ayağının takılması sonucu kazanın meydana geldiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Olayın yargılaması Bodrum 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk duruşmaya tutuksuz sanık İ.Ö. katılmazken; köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu, avukatları ve çok sayıda hayvansever salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme, tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

