Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı: Sürücü İ.Ö. Yargılanıyor

Yalıkavak'ta 17 Temmuz 2025'te otomobilin ezdiği 'Çinko' adlı köpeğin ölümüyle ilgili sürücü İ.Ö. hakkında Bodrum 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:09
Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı: Sürücü İ.Ö. Yargılanıyor

Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı

Yalıkavak'ta 17 Temmuz 2025'te yaşanan olayın duruşması görüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 17 Temmuz 2025 tarihinde Yalıkavak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 07 AAH 95 plakalı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan ve daha sonra telef olan "Çinko" isimli köpeğin ölümüne ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı.

Olayda aracı kullanan İ.Ö.'nün, yaşadığı site çevresinde yürüyen "Çinko"'ye çarptığı; ağır yaralanan köpeğe yardım etmeden aracına binip bölgeden ayrıldığı belirtildi. Köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu tarafından veterinere götürülen hayvan, 12 gün sonra telef oldu ve Kurtoğlu sürücü hakkında şikayette bulundu.

İddianamede, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılıktan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı kaydedildi. Soruşturma aşamasında ifade veren İ.Ö., aracının önünden geçen köpeğe kasten çarpmadığını, köpeğin ayağının takılması sonucu kazanın meydana geldiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Olayın yargılaması Bodrum 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk duruşmaya tutuksuz sanık İ.Ö. katılmazken; köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu, avukatları ve çok sayıda hayvansever salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme, tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE "ÇİNKO" İSİMLİ KÖPEĞİN OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİĞİ...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE "ÇİNKO" İSİMLİ KÖPEĞİN OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİĞİ OLAYIN DAVASI BAŞLADI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE "ÇİNKO" İSİMLİ KÖPEĞİN OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Gökyüzündeki Gizemli Işıkların Sırrı: Starlink Uyduları
2
Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama
3
Elazığ'da Trafik Kazası: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı, 1 Yaralı
4
Sinop Gerze'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ağır Yaralı
5
Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı: Sürücü İ.Ö. Yargılanıyor
6
Denizli'de 20 Yaşındaki Esnaf Baran Sami Vural İş Yerinde Ölü Bulundu
7
Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları