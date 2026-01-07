Bursa'da Gökyüzündeki Gizemli Işıkların Sırrı: Starlink Uyduları

İnegöl'de akşam saatlerinde görüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ışıklı cisimler, kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, saat 20.00 sıralarında ilçenin farklı noktalarından net şekilde gözlemlendi.

Art arda ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı. Birkaç dakika boyunca görülebilen ışıklı cisimler, daha sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilçe genelinde büyük merak uyandırdı.

İlk anda endişeye neden olan bu görüntülerin, SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları olduğu öğrenildi. Uyduların belirli zamanlarda toplu halde gökyüzünde görünmesinin normal olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

