Samsun'da Nitelikli Yağma: 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da tehdit ve cebirle 200 bin TL alındığı iddiasıyla yargılanan Ü.K., R.Ö., A.H.E. ve E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 21:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:41
Samsun'da nitelikli yağma davasında 4 kişi tutuklandı

Soruşturmada silahlı tehdit ve cebir iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin, müştekiden korkutucu güç kullanarak tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları belirlendi.

İncelemede, şüphelilerin daha sonra talep ettikleri 50 bin TL'nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içerisinde zorla alıkoydukları, tehdit ve hakarette bulundukları ve tabanca kabzasıyla darbettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili düzenlenen operasyonda; şüphelilerin silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirildi. Samsun polisi tarafından yakalanan dört şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN’DA BİR KİŞİYE YÖNELİK TEHDİT, CEBİR VE ZOR KULLANMA YOLUYLA 200 BİN TL ALINMASINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNA KARIŞTIKLARI GEREKÇESİYLE YARGILANAN 4 KİŞİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

