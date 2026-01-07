Samsun'da Nitelikli Yağma: 4 Kişi Tutuklandı

Samsun'da nitelikli yağma davasında 4 kişi tutuklandı

Soruşturmada silahlı tehdit ve cebir iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin, müştekiden korkutucu güç kullanarak tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları belirlendi.

İncelemede, şüphelilerin daha sonra talep ettikleri 50 bin TL'nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içerisinde zorla alıkoydukları, tehdit ve hakarette bulundukları ve tabanca kabzasıyla darbettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili düzenlenen operasyonda; şüphelilerin silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirildi. Samsun polisi tarafından yakalanan dört şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

