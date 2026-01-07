Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama

Malatya’da Narkotik ekiplerinin 3 aylık takibiyle düzenlenen operasyonda 14 zanlıdan 13’ü tutuklandı; bin 340 sentetik hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:15
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan aramalarda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, toplamda 14 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

