Afyonkarahisar'da 21 Uyuşturucu Emdirilmiş Peçeteyle 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sinanpaşa'da durdurulan A.Ö. ve E.E. üstlerinde 21 uyuşturucu emdirilmiş peçeteyle yakalandı; şahısların gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:11
Sinanpaşa'da polis operasyonu

Afyonkarahisar'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Sinanpaşa ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri iki kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramalarında isimleri A.Ö. ve E.E. olarak tespit edilen şahısların üzerinde 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete bulundu.

Olayla ilgili olarak şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamalarda ayrıca şüphelilerin tutuklandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

