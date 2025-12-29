Afyonkarahisar'da 21 Uyuşturucu Emdirilmiş Peçeteyle 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sinanpaşa'da polis operasyonu

Afyonkarahisar'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Sinanpaşa ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri iki kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramalarında isimleri A.Ö. ve E.E. olarak tespit edilen şahısların üzerinde 21 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete bulundu.

Olayla ilgili olarak şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamalarda ayrıca şüphelilerin tutuklandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

