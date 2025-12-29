DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
5.955,11 4,74%
BITCOIN
3.766.291,19 -0,13%

Siirt'te Mahsur Kalan Diyaliz Hastası UMKE ile Kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE tarafından güvenle tahliye edilip 112'ye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:59
Siirt'te Mahsur Kalan Diyaliz Hastası UMKE ile Kurtarıldı

Siirt'te mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE ekiplerinin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden tahliye edildi.

Müdahale ve tahliye süreci

Ekiplerin çalışması sonucunda hasta, güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında yoğun kış şartlarına karşı koordineli bir çalışmanın yürütüldüğü bildirildi.

Aileden teşekkür

Hastanın ailesi, yürütülen çalışmalardan dolayı ekiplerine teşekkür etti.

SİİRT’TE YOĞUN KAT YAĞIŞINDAN DOLAYI MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI.

SİİRT’TE YOĞUN KAT YAĞIŞINDAN DOLAYI MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI.

SİİRT’TE YOĞUN KAT YAĞIŞINDAN DOLAYI MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç 'Ayşe’yi Bavula Ben Koydum' Savunması
2
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı — Şüpheli Gözaltında
3
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
5
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında
6
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’a adli kontrol talebi
7
Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı