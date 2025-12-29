Siirt'te Mahsur Kalan Diyaliz Hastası UMKE ile Kurtarıldı

Siirt'te mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde mahsur kalan diyaliz hastası, Siirt UMKE ekiplerinin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden tahliye edildi.
Müdahale ve tahliye süreci
Ekiplerin çalışması sonucunda hasta, güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında yoğun kış şartlarına karşı koordineli bir çalışmanın yürütüldüğü bildirildi.
Aileden teşekkür
Hastanın ailesi, yürütülen çalışmalardan dolayı ekiplerine teşekkür etti.
