Siirt'te Yoğun Kar: Emniyet Ekipleri Öğrencileri Evlerine Ulaştırdı

Siirt'te yoğun kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, öğleden sonra okulların tatil edilmesinin ardından emniyet ekipleri tarafından araçlarla evlerine götürüldü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:03
Olayın Detayları

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerine dönmekte zorlanan öğrenciler için emniyet ekipleri devreye girdi.

İl genelinde etkisini artıran olumsuz hava şartları ve meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, öğleden sonra okulların tatil edilmesinin ardından yollarda mahsur kalan öğrenciler için emniyet ekipleri hızlıca harekete geçti.

Ekipler, güvenli ulaşım sağlamak amacıyla öğrencileri araçlarla evlerine bıraktı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

