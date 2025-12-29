Siirt'te Yoğun Kar: Emniyet Ekipleri Öğrencileri Evlerine Ulaştırdı

Olayın Detayları

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerine dönmekte zorlanan öğrenciler için emniyet ekipleri devreye girdi.

İl genelinde etkisini artıran olumsuz hava şartları ve meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, öğleden sonra okulların tatil edilmesinin ardından yollarda mahsur kalan öğrenciler için emniyet ekipleri hızlıca harekete geçti.

Ekipler, güvenli ulaşım sağlamak amacıyla öğrencileri araçlarla evlerine bıraktı.

