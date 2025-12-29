Bilecik'te Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 TL Ceza, Ehliyeti 60 Günlüğüne Alındı
Olayın Detayları ve Uygulanan Yaptırımlar
Olay; Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu Bilecik Yeni Otogar mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine, bu mevkiide drift atan bir otomobil sürücüsü ekiplerce anında tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç, PTS kayıtları ve KGYS incelemesiyle kent merkezinde ele geçirildi.
Hakkında gerekli yasal işlemler başlatılan sürücü T.E.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, belgesi de 60 gün süreyle alındı.
Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
BİLECİK'TE DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI