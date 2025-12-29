DOLAR
Bilecik'te Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 TL Ceza, Ehliyeti 60 Günlüğüne Alındı

Bilecik'te drift atan sürücü T.E.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, ehliyeti 60 günlüğüne alındı; araç 60 gün trafikten men edilip yediemin otoparka çekildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:02
Olayın Detayları ve Uygulanan Yaptırımlar

Olay; Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu Bilecik Yeni Otogar mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine, bu mevkiide drift atan bir otomobil sürücüsü ekiplerce anında tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç, PTS kayıtları ve KGYS incelemesiyle kent merkezinde ele geçirildi.

Hakkında gerekli yasal işlemler başlatılan sürücü T.E.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, belgesi de 60 gün süreyle alındı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

