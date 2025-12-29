Manisa'da Çalınan 8 Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

Olayın Detayları

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çiftçi Yunus Yıldırım (38), ikametinin bahçesindeki 16 koyundan 8'inin kayıp olduğunu fark etti.

İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapıp kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma sonucunda, çalınan koyunların yine Durasıllı Mahallesi sınırları içinde bulunan boş bir arsada olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından bulunan 8 koyun, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Koyunlarına yeniden kavuşan çiftçi Yunus Yıldırım, ekiplerin hızlı ve titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

