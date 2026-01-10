Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet İscehisar'da bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet, KGYS görüntüleriyle tespit edilip yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İscehisar ilçesinde bulundu; şüpheli H.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:55
Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet İscehisar'da bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet İscehisar'da bulundu

Polis saatler süren kamera incelemesiyle iz sürdü

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen olayda, nakliyecilik yapan bir vatandaş kamyonetinin çalındığını bildirerek polise başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, saatler süren kamera incelemesi sonucu aracın izine ulaştı.

Polis ekipleri, KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) kameralarından yaptıkları tespitle söz konusu kamyonetin kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İscehisar ilçesinde olduğunu belirledi ve bölgeye yöneldi.

Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin H.S. isimli şahıs olduğu saptandı. Şüpheli hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayın sonunda çalınan kamyonetin ise sahibine teslim edildiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA ÇALINAN KAMYONET POLİS EKİPLERİNİN SAATLER SÜREN KAMERA İNCELEMESİ SONRASI KENT...

AFYONKARAHİSAR’DA ÇALINAN KAMYONET POLİS EKİPLERİNİN SAATLER SÜREN KAMERA İNCELEMESİ SONRASI KENT MERKEZİNE YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İLÇEDE BULUNDU.

AFYONKARAHİSAR’DA ÇALINAN KAMYONET POLİS EKİPLERİNİN SAATLER SÜREN KAMERA İNCELEMESİ SONRASI KENT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi
2
Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de Odunpazarı ikiye bölünüp yeni ilçe kurulabilir
3
Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet İscehisar'da bulundu
4
Elmalı'da fırtına çadırları uçurdu: AFAD 24 kişiyi kurtardı
5
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
6
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları