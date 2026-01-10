Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet İscehisar'da bulundu
Polis saatler süren kamera incelemesiyle iz sürdü
Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen olayda, nakliyecilik yapan bir vatandaş kamyonetinin çalındığını bildirerek polise başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, saatler süren kamera incelemesi sonucu aracın izine ulaştı.
Polis ekipleri, KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) kameralarından yaptıkları tespitle söz konusu kamyonetin kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İscehisar ilçesinde olduğunu belirledi ve bölgeye yöneldi.
Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin H.S. isimli şahıs olduğu saptandı. Şüpheli hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayın sonunda çalınan kamyonetin ise sahibine teslim edildiği bildirildi.
AFYONKARAHİSAR’DA ÇALINAN KAMYONET POLİS EKİPLERİNİN SAATLER SÜREN KAMERA İNCELEMESİ SONRASI KENT MERKEZİNE YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İLÇEDE BULUNDU.