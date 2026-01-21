Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da, 2014'te DEAŞ propagandası suçundan aranan L.A. polis tarafından yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yabancı Terörist Savaşçı' kapsamında ilgili birime teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:30
Terörle Mücadele ekipleri kent merkezinde şüpheliyi gözaltına aldı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde L.A. isimli şahıs hakkında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2014 yılında işlem yapıldığı ve arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yabancı Terörist Savaşçı' çerçevesinde sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

