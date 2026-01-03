Kütahya'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Kütahya'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ürünü ele geçirdi.
Operasyon ve Ele Geçirilenler
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; bin 100 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 900 adet bandrolsüz filtre, bin 590 adet bandrolsüz sigara kâğıdı, 5 adet tütün doldurma makinesi ve 1 kilo 250 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
