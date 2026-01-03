Kütahya'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde durdurulan araçta jandarma bin 100 doldurulmuş ve 2 bin 200 boş makaron, 900 filtre, bin 590 sigara kâğıdı ve 1 kilo 250 gram tütün ele geçirdi.