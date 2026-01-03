DOLAR
Kütahya'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde durdurulan araçta jandarma bin 100 doldurulmuş ve 2 bin 200 boş makaron, 900 filtre, bin 590 sigara kâğıdı ve 1 kilo 250 gram tütün ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:46
Kütahya'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ürünü ele geçirdi.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; bin 100 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 900 adet bandrolsüz filtre, bin 590 adet bandrolsüz sigara kâğıdı, 5 adet tütün doldurma makinesi ve 1 kilo 250 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

