Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 297 Şüpheli Yakalandı, 94 Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta jandarmanın bir haftalık operasyonunda 297 şüpheli yakalandı, 94 tutuklandı; çok sayıda silah ele geçirildi ve 4 kişi kesinleşmiş cezaları nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:58
İl genelinde yürütülen operasyonun detayları

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden sürdü.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen faaliyetlerde; Andırın ilçesinde 2 av tüfeği, Onikişubat ilçesinde 2 tabanca, Ekinözü ilçesinde ise 1 tabanca ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 297 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan çeşitli suçlardan aranan 94 kişi tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Onikişubat ilçesinde, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. (27) yakalanarak tutuklandı.

Türkoğlu ilçesinde ise; "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (26), "Kişinin, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 20 yıl 23 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. (25), "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (60) yakalanarak tutuklandı.

