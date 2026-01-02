DOLAR
Aydın Efeler'de Pamukla Kulağını Tıkayan Yaşlı İçin Ekipler Kapıya Dayandı

Aydın Efeler'de Kemer Mahallesi'nde yalnız yaşayan N.Y.'den 2 gündür haber alamayan komşular 112'yi arayınca, itfaiye kapıyı açtı; yaşlı adam pamukla kulağını tıkamıştı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:30
Komşuların 2 günlük endişesi 112'yi harekete geçirdi; itfaiye kapıyı açtı, yaşlı adamın uyuduğu ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1675 Sokak üzerinde yaşayan mahalle sakinleri, yalnız yaşayan N.Y.'den 2 gündür haber alamadı.

Uzun süre kapıyı çalan ve telefonla arayan komşular, sonuç alamayınca durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye tarafından kapının açılmasının ardından içerideki kişinin uyuduğunu tespit etti. Uyuyan yaşlı adamın kulaklarına pamuk tıkadığı ve bu nedenle hiç bir şeyi duymadığı öğrenildi.

Ekipleri görünce şaşkınlık yaşayan N.Y., komşularının hayatta olduğunu görünce mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

