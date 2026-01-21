Kartalkaya yangın faciası 1. yılda: Aileler Grand Kartal Otel önünde anma

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının 1. yıldönümünde, 34'ü çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın acılı aileleri otel önünde toplanıp anma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 05:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 05:29
Kartalkaya yangın faciası 1. yılda: Aileler Grand Kartal Otel önünde anma

Kartalkaya yangın faciası 1. yılda: Aileler Grand Kartal Otel önünde anma

03.17'de dilek fenerleri ve projeksiyonla yansıtılan "Melek" sembolleri

Bolu’da Grand Kartal Otel’de geçen yıl çıkan ve 34'ü çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının birinci yıldönümünde, acılı aileler otel önünde bir araya geldi.

Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 34'ü çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan yargı sürecinde, aralarında otel sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu sanıklar hakkında "olası kast" ve "bilinçli taksir" suçlarından rekor hapis cezaları verilmişti. Ancak acıların dinmediği facianın yıldönümünde, geride kalanlar bir kez daha olay yerindeydi.

Gece yarısı hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Kartalkaya’da, aileler saatler 03.17'yi gösterdiğinde otel binasının önünde toplandı. Duygusal anların yaşandığı anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri ve onları temsilen ‘Melek’ sembolleri projeksiyonla otelin duvarına yansıtıldı. Aileler, kaybettikleri çocukları, eşleri ve kardeşleri için gökyüzüne dilek fenerleri bıraktı.

Menşure Akişli (Yangın faciasında manevi kızı Mina, eşi Şenol Akişli’yi kaybeden): "Çok acı bir gece. Buraya ayaklarım geri gide gide geldim. Ama hiçbir çaresizlik kocamın yaşadığı çaresizlikten daha büyük olamaz. Çünkü benim kocam uyandı ve defalarca itfaiyeyi aramış. Hiç uyanmadığını düşünerek bir nebze olsun kendimi avuttum. ‘Acı çekmedi, annesini, oğlunu, kızını,karısını düşünmedi’ diye düşündüm. Maalesef ki kocam o cehennemi yaşadı"

Oktay Akişli (Yangın faciasında abisi Şenol Akişli, yeğeni Mina Akişli ve annesi Gülçin Akişli’yi kaybeden): "Annemi, abimi ve yeğenimi kaybettim bu yangında. Olaydan 78 gün sonra da babamı kaybettim. Yani her şeyini kaybetmiş bir insan var burada. Onlarca ailenin ocağı söndü. Onlarca insanın hayallerini umutlarını ellerinden aldılar"

BOLU’DA GRAND KARTAL OTEL’DE GEÇEN YIL ÇIKAN VE 34’Ü ÇOCUK 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ YANGIN...

BOLU’DA GRAND KARTAL OTEL’DE GEÇEN YIL ÇIKAN VE 34’Ü ÇOCUK 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ YANGIN FACİASININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE, ACILI AİLELER OTEL ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ. FACİANIN YAŞANDIĞI SAAT 03.17’DE GÖKYÜZÜNE DİLEK FENERLERİ BIRAKAN AİLELER, KAYBETTİKLERİ YAKINLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANDI.

BOLU’DA GRAND KARTAL OTEL’DE GEÇEN YIL ÇIKAN VE 34’Ü ÇOCUK 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ YANGIN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yangın faciası 1. yılda: Aileler Grand Kartal Otel önünde anma
2
Beypazarı'da Jandarma Trafik Denetimi: Tonaj, Kış Lastiği ve GBT Kontrolleri
3
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1’i Ağır
4
Kuşadası Trafik Davasında Emsal Karar: Sürücü 4 Yıl 8 Ay 10 Gün Hapse Mahkum Edildi
5
Kastamonu Devrekani'de 9 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Edirne'de Kömürlük Yangını: Depolar Alevlere Teslim Oldu
7
Muğla'da 'Devlet Büyüklerine Hakaret' Operasyonu: 6 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları