Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü
Olayın Detayları
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, yaklaşık bir yıldır düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir etkili olan kar yağışının ardından çöktü.
Çökme anında sahada kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.
Hasar
Olayın ardından yapıda hasar oluştu. Yetkililer ve ilgililer durumla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
