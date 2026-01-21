Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde günler süren kar yağışının ardından düğün salonu olarak kullanılan halı saha çöktü; içeride kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:03
Olayın Detayları

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, yaklaşık bir yıldır düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir etkili olan kar yağışının ardından çöktü.

Çökme anında sahada kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Hasar

Olayın ardından yapıda hasar oluştu. Yetkililer ve ilgililer durumla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

