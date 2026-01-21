Afyonkarahisar'da düğün magandalarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarmadan düğün magandalarına operasyon

El konulan silah ve mühimmat sayıları açıklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülümenli beldesinde düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, yapılan incelemelerin ardından adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 4 adet meskende bulundurma ruhsatlı tabanca, 203 mermi ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Operasyon kapsamında kaç kişinin gözaltına alındığına dair ise yetkililer tarafından bilgi verilmedi.

Jandarma ekiplerinin, düğünlerde havaya ateş açılmasının yol açtığı tehlikeleri önlemeye yönelik denetim ve çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

