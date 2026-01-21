Kocaeli İzmit’te AVM Otoparkında Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:23
Olayın ayrıntıları

Olay, dün Körfez Mahallesi Berk Sokak’taki bir AVM’nin kapalı otoparkında meydana geldi. İddialara göre, A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında şakalaşma ile başlayan diyalog kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya evrilmesi üzerine A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım'ı karın bölgesinden yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ferhat Ozan Yıldırım, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

