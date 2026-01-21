Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı — Çok sayıda yaralı

Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, içinde yolcuların bulunduğu bir otobüs, Kartepe'nin zirvesinden dönüş yolunda sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Kaza ve ilk müdahale

Olayda çok sayıda yaralı bulunduğu bildirilirken, otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralılara müdahale etti.

Gelen ekipler ve güvenlik

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

