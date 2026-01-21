Aksaray'da Kış Lastiği Denetimi: Trafik Jandarması Ticari Araçları Kontrol Ediyor

Aksaray'da Kış Lastiği Denetimi Yoğunlaştırıldı

Trafik jandarması, otoyol ve kırsalda ticari araçları tek tek kontrol ediyor

Aksaray'da otoyol başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında kış lastiği denetimi yapan trafik jandarma ekipleri, tüm ticari araçları tek tek kontrolden geçiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, hava sıcaklığının -9’lara düştüğü kentte meydana gelmesi muhtemel kazaların önüne geçmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla şehir genelinde uygulamayı sürdürüyor.

Otoyol ve kırsal alanlarda görev yapan trafik jandarmaları, durdurdukları araçlarda lastik diş derinliklerini ölçüyor. Denetimler sırasında yönetmeliğe uygun olmayan lastikleri tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor.

Uygulama kapsamında ayrıca sürücü belge ve araç sorgulamaları da yapılıyor. Trafik jandarması, vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini gün boyu birçok noktada aralıksız sürdürüyor.

