Aksaray'da Kış Lastiği Denetimi: Trafik Jandarması Ticari Araçları Kontrol Ediyor

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, -9’lara varan soğuklarda otoyol ve il genelinde ticari araçların kış lastiklerini denetleyip yönetmeliğe uymayanlara ceza uyguluyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:33
Aksaray'da Kış Lastiği Denetimi: Trafik Jandarması Ticari Araçları Kontrol Ediyor

Aksaray'da Kış Lastiği Denetimi Yoğunlaştırıldı

Trafik jandarması, otoyol ve kırsalda ticari araçları tek tek kontrol ediyor

Aksaray'da otoyol başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında kış lastiği denetimi yapan trafik jandarma ekipleri, tüm ticari araçları tek tek kontrolden geçiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, hava sıcaklığının -9’lara düştüğü kentte meydana gelmesi muhtemel kazaların önüne geçmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla şehir genelinde uygulamayı sürdürüyor.

Otoyol ve kırsal alanlarda görev yapan trafik jandarmaları, durdurdukları araçlarda lastik diş derinliklerini ölçüyor. Denetimler sırasında yönetmeliğe uygun olmayan lastikleri tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor.

Uygulama kapsamında ayrıca sürücü belge ve araç sorgulamaları da yapılıyor. Trafik jandarması, vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini gün boyu birçok noktada aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da trafik jandarması araçların kış lastiklerini denetliyor

Aksaray'da trafik jandarması araçların kış lastiklerini denetliyor

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti
2
Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı
3
Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı
5
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları