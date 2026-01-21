Iğdır'da Yakalanan Eski İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Organizatör Tutuklandı

Nahçıvan'dan yasa dışı giriş yaparken yakalanan eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Azerbaycan uyruklu organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:08
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen E.K. ile 2 Azerbaycan uyruklu organizatör, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aralık ilçesine bağlı Emince köyü mevkiinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan kimlik ve adli sorgulamada, eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K.'nin ’kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ’kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ’kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçlarından arandığı belirlendi.

Adli Süreç ve Cezaevi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K. ve 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

