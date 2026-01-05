Afyonkarahisar'da Eski Eşinin Dayısını Öldüren Şüpheli Yakalandı

Sinanpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, boşandığı eski eşinin dayısı olan Mahmut B., tartışma sırasında tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan boşanma sonrası aralarında husumet başlayan B.B. ile Mahmut B. arasında devam eden gerilim, dün gece geç saatlerde tavan yaptı. Karşılaşma sırasında çıkan tartışmanın ardından B.B., yanında bulunan tabanca ile 3 el ateş etti.

Açılan ateşle ağır yaralanan Mahmut B., çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı B.B., polis takibi sonucu kent merkezi Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HAYATINI KAYBEDEN MAHMUT B.