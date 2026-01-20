Afyonkarahisar'da polis denetimi: 22 kişiye bıçak cezası, 81.510 TL

Denetimlerde silah, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde bıçak ile kesici ve delici alet taşıyan 22 şahsa toplam 81 bin 510 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, denetimler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin muhtelif noktalarında yapıldı. Kontrollerde 7 bin 326 şahsın kimlik sorgulaması ile 2 bin 177 aracın sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimlerde ayrıca ruhsatsız 5 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 500 mermi, 15 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1.3 gr uyuşturucu madde ve 54 adet tarihi eser ele geçirildi.

