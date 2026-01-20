Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki takside yastık içinde 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün, 10.26 gram uyuşturucu ve 34 bin 595 TL bulundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:36
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi

Keşan'da takside yastık içinden uyuşturucu ve para ele geçirildi

Olayın detayları

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine yaptığı kontrolde, park halindeki bir takside arama yapıldı. Yapılan incelemede yastık içerisine gizlenmiş poşet içinde 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ile boş sigara paketinde 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Yörük Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde gerçekleşti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, taksideki arama sırasında bulunan maddeler güvenlik birimlerine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilen para

Aramada takside bulunan sürücü B.H.K. ile yolcu olarak bulunan C.K., S.P., A.C., C.K. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KEŞAN’DA YASTIK İÇERİSİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

KEŞAN’DA YASTIK İÇERİSİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı
2
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi
3
Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’dan Asayiş Personeline Başarı Belgeleri
4
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama
5
Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş
6
Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları