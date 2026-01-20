Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi

Keşan'da takside yastık içinden uyuşturucu ve para ele geçirildi

Olayın detayları

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine yaptığı kontrolde, park halindeki bir takside arama yapıldı. Yapılan incelemede yastık içerisine gizlenmiş poşet içinde 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ile boş sigara paketinde 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Yörük Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde gerçekleşti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, taksideki arama sırasında bulunan maddeler güvenlik birimlerine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilen para

Aramada takside bulunan sürücü B.H.K. ile yolcu olarak bulunan C.K., S.P., A.C., C.K. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KEŞAN’DA YASTIK İÇERİSİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ