Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama

Tekirdağ genelinde düzenlenen geniş kapsamlı narkotik uygulamalarında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü.

Operasyon Detayları

Emniyete gelen NARVAS ihbarları doğrultusunda 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 11 ilçenin 62 mahallesinde toplam 140 uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 135, uyuşturucu madde ticareti suçundan 38 olmak üzere toplam 173 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ele Geçirilenler

Operasyonlarda şüphelilerden; 11 bin 800 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 kilo 105 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 30 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 500 TL ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19’u, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların desteğiyle Tekirdağ'ın uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi mücadelesinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranması; acil olmayan ihbar ve şikayetlerin ise 0 552 155 59 59 numaralı Whatsapp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı olarak iletilebileceği hatırlatıldı.

