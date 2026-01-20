Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı

Burdur'da çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayan E.Y. tutuklandı; yaralanan M.S. hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:32
Burdur'da iki 17 yaşındaki genç arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanmasının ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları

Olay, akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; M.S. darp edilirken, yanında bulunan bıçakla E.Y. tarafından yaralandı.

Müdahale ve Yasal Süreç

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç, kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

İKİ YARALI GENÇ KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GELMİŞTİ. ÖNDEKİ MONTLU OLAN TUTUKLANAN E.Y....

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

