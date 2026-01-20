Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü

Kaza ve Hasar

Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 64 BF 018 plakalı kamyonet ile 64 ABM 249 plakalı traktör çarpıştı. Sürücülerin kimlikleri A.K. (25) ve R.Y. (24) olarak belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken, traktör ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Müdahale ve Sürücünün Sağlık Durumu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UŞAK’TA TRAKTÖR İLE PANELVAN ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNÜRKEN, TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.