Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta kamyonetin çarpması sonucu traktör ikiye bölündü; sürücü R.Y. yaralandı ve Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:49
Kaza ve Hasar

Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 64 BF 018 plakalı kamyonet ile 64 ABM 249 plakalı traktör çarpıştı. Sürücülerin kimlikleri A.K. (25) ve R.Y. (24) olarak belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken, traktör ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Müdahale ve Sürücünün Sağlık Durumu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

