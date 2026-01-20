Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş

12 Ocak'ta Elmadağ'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusunun müdahalesiyle kurtarıldı; yaralı kadın taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:24
Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 12 Ocak tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Eve dönen bir kadın, aniden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çığlıkları duyan komşu durumu fark ederek hızla müdahale etti; bahçesinin kapısını açıp kadının içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırı sonucu vücudunda ısırık izleri oluşan kadın, hastanede tedavi gördü ve taburcu edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

