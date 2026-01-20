Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Karabük’te bir baba, kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı; gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:17
Olayın Detayları

Karabük’te gece yarısı Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanında meydana gelen olayda, Murat K. ile kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) arasında çıkan tartışma büyüdü.

Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğiyle ateş açan Murat K., genç erkeğin ayağından yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte apartmandan kaçarak bir arka sokaktaki binaya sığındı.

Bu sırada şüphelinin evinin camından çevreye rastgele ateş açtığı ve silah sesleri nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandığı bildirildi. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve Gözaltı

Yaralı gence, olay yerinde bulunan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş tarafından sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahale yapıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yapılan çağrılar sonrası Murat K. tüfekteki fişekleri apartman bahçesine atarak teslim oldu. Şüpheli, suç aletiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

