Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza Detayları

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki 80 AFG 579 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç savrularak yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü A.G. ile beraber A.G.A. ve Z.F.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili olarak, yaralılardan A.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

