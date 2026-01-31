Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Bolvadin'de 80 AFG 579 plakalı otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü A.G. dahil 3 kişi yaralandı, A.G.'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:51
Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza Detayları

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki 80 AFG 579 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç savrularak yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü A.G. ile beraber A.G.A. ve Z.F.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili olarak, yaralılardan A.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

