İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü

İzmir Bornova’da 18 yaşındaki Dilan Geyik'in intihar süsü verilen cinayetle öldüğü, zanlı Mustafa Bingöl'ün tutuklandığı ve cezaevinde 22 Aralık'ta intihar ettiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:29
İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü

İzmir’de intihar süsü verilen kadın cinayeti: Dilan Geyik hayatını kaybetti

Bornova’da evinde asılı halde bulunan Dilan Geyik (18) hakkında başlatılan soruşturmada, olayın intihar değil kadın cinayeti olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Mustafa Bingöl (27)’ün ise cezaevinde yaşamına son verdiği bildirildi.

Olay ve ilk inceleme

Olay, 12 Aralık 2025 günü saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi ve Dilan Geyik’i holdeki demire asılı halde buldu. Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ve asılı olduğu demirin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmadan çarpıcı bulgular

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mustafa Bingöl'ün çelişkili beyanları şüpheleri artırdı. Toplanan deliller, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Cinayet Büro ve Suç Analiz ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi. İnceleme, Bingöl’ün olay günü binaya bir kez geldiğini söylemesine karşın gerçekte dört kez giriş-çıkış yaptığını ve olay saatlerinde yaklaşık 1 saat binanın içinde bulunduğunu ortaya koydu.

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün adli incelemesinde, olay yerinde bulunan ve Dilan Geyik’e ait olduğu değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi. Polis, ikilinin kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştığını belirledi. Soruşturma kapsamında zanlının kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik’i boğarak öldürdüğü ve ardından olaya intihar süsü verdiği saptandı.

Ayrıca Bingöl’ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da belirlendi.

Gözaltı, tutuklama ve cezaevindeki ölüm

Eldeki deliller doğrultusunda 20 Aralık tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, Bingöl’ün 22 Aralık tarihinde cezaevinde intihar ederek hayatına son verdiğini bildirdi.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili çalışmalar sürüyor.

İzmir'de intihar denilen olay kadın cinayeti çıktı

İzmir'de intihar denilen olay kadın cinayeti çıktı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları