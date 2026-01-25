İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü

İzmir’de intihar süsü verilen kadın cinayeti: Dilan Geyik hayatını kaybetti

Bornova’da evinde asılı halde bulunan Dilan Geyik (18) hakkında başlatılan soruşturmada, olayın intihar değil kadın cinayeti olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Mustafa Bingöl (27)’ün ise cezaevinde yaşamına son verdiği bildirildi.

Olay ve ilk inceleme

Olay, 12 Aralık 2025 günü saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi ve Dilan Geyik’i holdeki demire asılı halde buldu. Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ve asılı olduğu demirin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmadan çarpıcı bulgular

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mustafa Bingöl'ün çelişkili beyanları şüpheleri artırdı. Toplanan deliller, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Cinayet Büro ve Suç Analiz ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi. İnceleme, Bingöl’ün olay günü binaya bir kez geldiğini söylemesine karşın gerçekte dört kez giriş-çıkış yaptığını ve olay saatlerinde yaklaşık 1 saat binanın içinde bulunduğunu ortaya koydu.

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün adli incelemesinde, olay yerinde bulunan ve Dilan Geyik’e ait olduğu değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi. Polis, ikilinin kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştığını belirledi. Soruşturma kapsamında zanlının kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik’i boğarak öldürdüğü ve ardından olaya intihar süsü verdiği saptandı.

Ayrıca Bingöl’ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da belirlendi.

Gözaltı, tutuklama ve cezaevindeki ölüm

Eldeki deliller doğrultusunda 20 Aralık tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, Bingöl’ün 22 Aralık tarihinde cezaevinde intihar ederek hayatına son verdiğini bildirdi.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili çalışmalar sürüyor.

İzmir'de intihar denilen olay kadın cinayeti çıktı