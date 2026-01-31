Ataşehir'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Olay, saat 13.15 sıralarında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Yangına müdahale için Ataşehir başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında fabrikanın yapısında geniş çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıyor.

Ataşehir’deki fabrika yangını kontrol altına alındı