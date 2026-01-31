Manisa Kula'da U dönüşü kazası: 2 sürücü yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza saat 15.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil E. idaresindeki 45 RY 288 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Yiğit G. idaresindeki 45 ACG 202 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 45 ACG 202 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan bir işletme ile bir siteye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

