Afyonkarahisar'da Tamirhanede Sobaya Yanıcı Madde: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'da tamirhanede soba parlaması: Çocuk yaralandı

Olayın ayrıntıları

Afyonkarahisar'da bir tamirhanede, sobaya döküldüğü iddia edilen yanıcı madde nedeniyle meydana gelen parlama sonucu 14 yaşındaki B.A. yaralandı.

Olay, kent merkezindeki 1 Küçük Sanayi Sitesi içindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ısınmak için yakılan sobaya dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu genç çocuk yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerinde müdahale etti. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

